Врач Абакумов посоветовал астматикам избавиться от «пылесборников» | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 14:09 Врач Абакумов посоветовал астматикам избавиться от «пылесборников»

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что избавиться от приступов астмы в доме можно с помощью одного способа — убрать всевозможные «пылесборники». К ним медик отнес ковры, плюшевые игрушки, пуховые подушки.

Для профилактики обострений врач посоветовал проводить влажную уборку хотя бы раз в неделю, а также чаще гулять на свежем воздухе и заниматься физической активностью.

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«Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать: приступы станут возникать чаще, протекать тяжелее», — уточнил Абакумов.

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В том случае, если изменения ткани в дыхательных путях станут необратимыми, вылечить их не получится, заверил медик.