Врач Абакумов назвал частые причины появления одышки | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 13:23 Врач Абакумов назвал частые причины появления одышки Пульмонолог Абакумов: одышка может быть признаком заболеваний легких Unsplash

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Появление одышки может означать, что человек просто недостаточно двигается, но также одышка может говорить о развитии опасных заболеваний. Пять распространенных причин одышки в разговоре с NEWS.ru назвал врач-пульмонолог Олег Абакумов.

Одышка может появиться, например, после затяжной болезни, когда человек долго лежал без движения. В таких случаях проблема решается дыхательной гимнастикой и физическими нагрузками.

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«Вторая возможная причина одышки — заболевания легких — фиброз, астма и ХОБЛ», — сказал врач.

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В таком случае необходимо провести КТ легких. Также причиной одышки может быть низкий уровень железа в организме — чтобы проверить его, нужно сдать анализ на ферритин.

Сердечная недостаточность также может вызвать одышку. В таком случае одышка будет сопровождаться отеками и гипертонией. Чтобы проверить сердце, нужно сделать ЭКГ и УЗИ сердца.

Пятая возможная причина одышки — тромбоз. Другие его симптомы — кровохаркание и боль в груди. При подозрении на тромбоз нужно сделать проверку Д-димера и УЗИ вен ног.