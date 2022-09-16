Врач Абакумов назвал электронные сигареты шагом навстречу раку | 360°

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Врач Абакумов назвал электронные сигареты шагом навстречу раку

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку. Ведь именно сигареты провоцируют самые опасные заболевания.

Медик отметил, что от сигарет, в том числе электронных, лучше отказаться. Они не дадут ни кубиков пресса, ни карьерный рост.

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Специалист также добавил, что в случае появления мокрого кашля может идти речь о бронхите.

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«Чем сильнее поврежден эпителий, тем дольше человек страдает. Ускорить процесс нельзя, и специально такой кашель лечить не надо. Обычная простуда вызывает сухой кашель. Но если кашель доминирует, может быть острый бронхит. Обычно он сопровождается мокротой. Мокрота может быть непрозрачной, но по ее цвету нельзя определить, бактерия это или вирус, требуется анализ крови <...>», — сказал Абакумов.

Средний срок исчезновения кашля при правильном лечении — 18 дней, заключил врач.

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