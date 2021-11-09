Впервые за все время пандемии в России за сутки от ковида умерли больше 1200 человек

Новый суточный антирекорд смертности от ковида зафиксировали в России: за последний день умерли 1211 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За последние 24 часа было зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. У 8,2% заболевших ковид протекал бессимптомно. В оперштабе уточнили, что еще 32 036 человек за минувшие сутки полностью выздоровели от COVID-19.

Больше всего новых случаев ковида было выявлено в Москве. Ежесуточный прирост составил 5287. На втором месте — Московская область (2818). В подмосковном управлении Роспотребнадзора уточнили, что количество сделанных ПЦР-тестов на ковид в регионе составило 12 485 810.

В тройке лидеров по приросту случаев заражения коронавирусом — Санкт-Петербург с показателем 2680.

В настоящее время в стране развернуто рекордное количество ковидных коек. По данным главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, их более 300 тысяч.

По мнению специалиста, рост заболеваемости и смертности в РФ связан главным образом с недостаточным количеством вакцинировавшихся, а также с изменениями вируса, сообщил ТАСС.

С начала пандемии в России заболели COVID-19 8 873 655 человек, 7 619 596 из них поправились, 249 215 пациентов скончались.