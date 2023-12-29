Здоровье 29 декабря 2023, 04:55 Впервые за 27 лет выявили случай заражения человека опасной инфекцией ВОЗ: в Аргентине выявили первый случай заражения человека лошадиным энцефалитом Unsplash

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Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ, ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Это первый с 1996 года подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1982–1983 годах во время вспышки заболевания у лошадей.

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Заболевший — сельский рабочий из провинции Санта-Фе, в которой ранее у лошадей фиксировали положительный результат теста на эту инфекцию.

Симптомами западного лошадиного энцефалита является головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. Пациента госпитализировали, 12 дней он провел на ИВЛ, его выписали 20 декабря.

Ранее ВОЗ выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса — JN.1. Популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.