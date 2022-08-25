Впервые с марта в России выявили почти 44 тысячи случаев COVID-19

За сутки COVID-19 диагностировали у 43 919 россиян. Это максимальный показатель за пять месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Количество новых выявленных случаев 13 марта составило 44 989. Нынешний показатель — 43 919 подтвержденных диагнозов — стал максимальным за прошедшие месяцы.

Число госпитализаций за сутки увеличилось на 1,7%, до 3936 человек. Больше пациентов, чем день назад, приняли больницы 42 регионов, меньше – 36. Еще в семи субъектах ситуация не изменилась. Выздоровели за сутки 30 775 человек, на 6,4% меньше по сравнению со средой. Скончался 71 больной.

В Москве выявили 8874 новых случая заболевания, госпитализировали 409 человек. Выздоровели 8574 человека, умерли 25. Медики Подмосковья COVID-19 диагностировали у 2958 человек, отправили в больницы 210 человек. Выздоровели 1798 жителей региона, один человек скончался.

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, как долго переболевшие остаются переносчиками коронавируса. В 20% случаев инфицированный начинал выделять вирус до появления у себя симптомов, а в среднем оставался заразным в течение пяти дней.