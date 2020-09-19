Впервые с июля в России за сутки выявили больше 6 тысяч случаев коронавируса

Российские врачи выявили 6065 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Этот показатель превысил шесть тысяч впервые с 19 июля. Тогда насчитывалось 6109 случаев заболевания COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в столичном оперштабе.

Традиционно наибольшее число новых инфицированных было в Москве. Там коронавирус подтвердился у 825 человек. На втором месте находится Петербург — 212 случаев. Затем идут Ростовская область — 180, Московская область — 175 и Нижегородская область — 164.

«Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5255 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения инфекции врачи вылечили 906 462 пациента. Скончались после заражения 19 339 человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико пояснил, что рост заболеваний COVID-19 в России является характерным для сезона. По его словам, осенью и зимой стоит ожидать роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и инфицирования коронавирусом.