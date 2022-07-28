Впервые с апреля в России за сутки выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 11 515 новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб. Госпитализировать пришлось 1491 пациента.

По данным RТ, это рекордное количество заболевших с середины апреля. Лидерам по числу выявленных случаев стала Москва. Столичные медики отчитались о 4477 новых заражений коронавирусом. На втором месте — Подмосковье. Тройку замкнул Санкт-Петербург.

За сутки в стране госпитализировали 1491 человека. 5 018 пациентов поправились, от последствий ковида скончался 41 россиянин.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 580 570 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На динамику заболеваемости отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что статистика растет не только в России, но и во всем мире. Он подчеркнул, что россиян никто не ограничивает в мерах предосторожности.