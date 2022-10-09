Впервые с 9 августа в России выявили менее 20 тысяч случаев ковида за сутки | 360°

Здоровье 09 октября 2022, 11:48 Поделиться Telegram

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Viber Впервые с 9 августа в России выявили менее 20 тысяч случаев ковида за сутки Оперштаб: за сутки в России выявили 18 819 случаев ковида РИА «Новости»

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В России за сутки выявили 18 819 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией в своем Telegram-канале.

Днем ранее сообщалось о 20 571 заболевшем. Число менее 20 тысяч было зарегистрировано в стране впервые с 9 августа. Число летальных исходов составило 102 против 106 днем ранее. Выздоровели 28 793 сегодня. Госпитализировали за сутки 1017 заболевших (днем ранее было 2174, снижение на 53,2%).

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Число госпитализаций снизилось в 70 регионах, в девяти увеличилось, в шести ситуация осталась без изменений.

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Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 21 203 332 случая заражения, умерли 388 199 человек.

Ранее в МЧС России посоветовали соблюдать привычный распорядок дня и чаще общаться с близкими, чтобы избавиться от чувства тревожности. По мнению спасателей, тревога уходит постепенно, для этого следует сосредоточиться на обычных делах. Забота о психическом здоровье поможет преодолеть любой кризис.

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