Впервые с 23 декабря в России выявили меньше 29 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 28 284 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 3 050 248 случаев.

В 85 регионах зарегистрировано 4240 бессимптомных случаев, а это 15%.

В Москве заболели 6620 человек, а в Северной столице — 3761. В Московской области выявлено 1609 новых пациентов. На четвертом месте по среднесуточному приросту расположилась Нижегородская область с 499 случаями, а на пятом — Свердловская область (409). Меньше всего новых заболевших в Чукотском автономном округе — один местный житель.

За минувшие сутки зафиксировано 552 летальных исхода. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 54 778 граждан. Кроме того, выздоровели 24 390 соотечественников, всего же выписаны 2 450 829 пациентов.

Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за три миллиона 26 декабря. Отметку в миллион заразившихся РФ перешагнула 1 сентября, в два миллиона — 19 ноября.

В тот же день, 26 декабря, коронавирус перешел еще одну черту: 80 миллионов заразившихся по всему миру. Больше всего инфицированных выявлено в США (18 771 885), Индии (10 169 118) и Бразилии (7 448 560).

К основным симптомам коронавируса относятся высокая температура, продолжительный кашель, потеря чувств вкуса и обоняния. Однако следует обратить внимание и на более редкие признаки: затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться, посинение губ и лица.