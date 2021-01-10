Впервые с 18 ноября в России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса

Российские врачи за сутки подтвердили 22 851 новый случай коронавируса. Этот показатель опустился ниже 23 тысяч впервые с 18 ноября.

«За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 получили в Москве. Там коронавирус подтвердился у 4216 человек. На втором месте находится Петербург, где зафиксировали 3010 новых случаев. Затем идет Подмосковье — 1292 и Нижегородская область — 782.

В предыдущий раз количество новых заболевших было меньше 23 тысяч человек 18 ноября. Тогда медики зафиксировали 20 985 случаев инфицирования. Сейчас врачам удалось вылечить еще 24 080 человек. Было выявлено 456 случаев смерти.

Всего за время пандемии в России выявили 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели после заболевания ковидом 2 778 889 человек. Скончались после заражения 61 837 пациентов.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал заниматься закаливанием горла. Это помогает помешать проникновению бактерий и вирусов, в том числе коронавируса. Чтобы закалить горло, можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.