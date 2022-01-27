Возвращение коронавируса от людей к животным предсказали в этом году

Эксперты продолжают делать прогнозы о том, как будет продолжаться пандемия коронавируса. Некоторые врачи считают, что штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией перед тем, как вирус перейдет от людей к животным. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Один из вероятных вариантов развития событий, что „омикрон“ — это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет», — сказал он.

По словам эксперта, такие прогнозы связаны с тем, что у человечества постепенно возрастает уровень коллективного иммунитета к инфекции. Из-за этого коронавирусу все сложнее распространяться. Зарубежные ученые выражают мнение, что следующими целями вируса могут стать звери, прежде всего из семейства кошачьих, а также грызуны или олени.

Жемчугов добавил, что в целом коронавирусы на этой планете чаще всего распространяются именно в животном мире. Так делают большинство из тех вирусов данного типа, которые известны науке. Одна из версий говорит о том, что и SARS-CoV-2 мог передаться человеку от какого-то вида животных. Потому есть мнение, что он может уйти обратно, и вероятность такого исхода, по мнению экспертов, достаточно высока.