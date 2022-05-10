Возвращение дельта-штамма коронавируса допустили в Роспотребнадзоре

Жители России могут снова столкнуться с дельта-штаммом коронавируса. Причиной этого является ослабление иммунитета, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам эксперта, нельзя исключать новые сюрпризы, которые может преподнести коронавирус.

«Например, „дельта“ тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к „омикрону“ и его семейству увеличивается, „дельта“ или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — сказал Хафизов в интервью ТАСС.

Согласно информации Роспотребнадзора, с 19 по 4 мая доля дельта-штамма в России увеличилась с 0,5 до 2%.

Ранее новый всплеск заболеваемости ковидом в России предсказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что количество заразившихся растет уже сейчас. Об усилении пандемии говорят сразу несколько факторов, в числе которых статистика.