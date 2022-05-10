facebook_pixel
    10 мая 2022, 00:59

    Возвращение дельта-штамма коронавируса допустили в Роспотребнадзоре

    Эксперт Роспотребнадзора Хафизов допустил возвращение дельта-штамма коронавируса

    Дарья Бунякова

    Жители России могут снова столкнуться с дельта-штаммом коронавируса. Причиной этого является ослабление иммунитета, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    Возвращение дельта-штамма коронавируса допустили в Роспотребнадзоре

    По словам эксперта, нельзя исключать новые сюрпризы, которые может преподнести коронавирус.

    «Например, „дельта“ тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к „омикрону“ и его семейству увеличивается, „дельта“ или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — сказал Хафизов в интервью ТАСС.

    Согласно информации Роспотребнадзора, с 19 по 4 мая доля дельта-штамма в России увеличилась с 0,5 до 2%.

    Ранее новый всплеск заболеваемости ковидом в России предсказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что количество заразившихся растет уже сейчас. Об усилении пандемии говорят сразу несколько факторов, в числе которых статистика.