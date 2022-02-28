Плановый прием пациентов возобновят на Ямале

Плановый прием пациентов возобновится в амбулаториях и стационарах ЯНАО. Такой информацией поделилась первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

«Плановая медицинская помощь возобновляется в Салехардской окружной клинической больнице, стационарных отделениях. В Мужевской ЦРБ возобновляется работа поликлиники. В Лабытнанги возобновляют работу и поликлиники, и стационары за исключением физиотерапевтического отделения», — рассказала она.

Политик подчеркнула, что через неделю другие медицинские учреждения также возобновят полноценную работу.