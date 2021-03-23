Врачи назвали способы, как свести к минимуму риск возникновения рака

Онкологические заболевания диагностируют у каждого второго пациента. При этом в 38% случаев рак можно предотвратить, если меньше есть и больше двигаться, считают врачи. Подробности сообщила газета Express.

Поддержание оптимального веса способно защитить от нескольких видов рака, таких как рак желудка, кишечника, почек, печени, пищевода, груди, простаты, матки и яичников.

Оптимальный вес зависит от роста человека и объема мышечной массы. В среднем мужчине требуется около 2500 килокалорий в сутки, женщине — примерно 2000 килокалорий.

Жировые клетки выделяют эстроген. Избыток этого гормона связан с риском возникновения рака груди и матки. Также он сам по себе может стимулировать рост опухоли.

Избыток жировой ткани способен вызывать воспалительную реакцию в организме. Воспаление также может вести к развитию злокачественной опухоли.

Помимо правильного питания врачи рекомендуют быть физически активным. Взрослым рекомендуется заниматься физкультурой минимум по 2,5 часа каждую неделю. Нагрузкой может быть быстрая ходьба, работа по дому, плавание, танцы, езда на велосипеде и другие виды активности.