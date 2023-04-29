Здоровье 29 апреля 2023, 04:28 Возможный рост заболеваемости ковидом после майских праздников спрогнозировали в России Инфекционист Тимаков: после майских праздников возможен рост заболеваемости ковидом РИА «Новости»

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После майских праздников в России может произойти относительный рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что на майские праздники в школах будут каникулы, а основная группа заболевших ковидом — это школьники.

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«И ковид никуда не уходит: как он был стабилен, так он и остался. Более того, мы будем отмечать относительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — предупредил инфекционист.

При этом напрямую с майскими выходными рост заболеваемости связан не будет. Как объяснил Тимаков, просто новый штамм коронавируса более заразен.

Также возможный рост можно связать с миграционными потоками, поскольку некоторые россияне будут проводить выходные на даче или в других регионах. Тимаков добавил, что обращение к врачам среди взрослых будет минимальное, а болеть по статистике будут больше дети.

Ранее главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила о высокой вероятности всплеска заболеваемости ковидом. По ее словам, сейчас существует более 600 вариантов коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что вирус мутирует. Несмотря на улучшение эпидситуации по ковиду, болезнь по-прежнему опасна для людей старше 65 лет. Бабура посоветовала продолжать вакцинироваться и не забывать проходить ревакцинацию.