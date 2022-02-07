Возможность возникновения нового штамма коронавируса не исключили в Роспотребнадзоре

Возникновение нового штамма коронавируса возможно. Об этом предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Она предположила, что вирус продолжит мутировать в сторону большей заразности, но меньшей тяжести симптомов заболевания, которое он вызывает.

«SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и думаю, что такое (появление нового штамма коронавируса — прим. ред.) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала Пшеничная в эфире канала «Россия 24».

Она уточнила, что если ситуация с коронавирусом будет развиваться по такому сценарию, то нынешних мер по борьбе с ним будет достаточно. Но если события будут складываться иначе и вирус мутирует в сторону большей опасности для жизни человека, то возможно и ужесточение мер.

Ранее Пшеничная выступала с предположением, что рост заболеваемости COVID-19 некоторое время будет продолжаться.