Здоровье 18 марта 2023, 00:10 Возможность перехода неизвестной болезни из Танзании в Россию оценили Роспотребнадзор: опасности распространения в России болезни, обнаруженной в Танзании, нет Pxhere

Читать 360tv в

Опасность распространения в России неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании, отсутствует. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Минздрав Танзании сообщил, что на северо-западе страны выявлены случаи заболевания неустановленной инфекцией. Сейчас пока недостаточно информации для достоверного установления причины заболевания.

Реклама

Как говорится в сообщении Роспотреднадзора, в России не отмечались случаи с подобной симптоматикой.

Реклама

«На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС „Периметр“. Опасность распространения указанного заболевания отсутствует», — говорится в сообщении пресс-службы.

Симптомы, которые присутствуют при выявленной болезни в Танзании, могут указывать сразу на несколько инфекционных заболеваний. Среди них лихорадки денге и чикунгунья, лептоспироз, а также болезнь, вызванная вирусом Эбола. Последняя наблюдалась в Уганде в 2022 году.

По последним данным, жертвами неизвестной инфекции в Танзании стали пять человек. Минздрав страны уже направил в пострадавшие районы группу экспертов для проведения расследования.