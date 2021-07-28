Возможность окончания пандемии в 2022 году прокомментировали в «Векторе»

Если нынешние темпы вакцинации будут сохраняться, то пандемия коронавируса во всем мире не завершится в 2022 году. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, мировой опыт уже показал: для полного окончания любой пандемии требуется обычно два или три года. Однако если темпы вакцинации будут нарастать, то есть шанс победить коронавирус немного раньше.

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно… При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — сказал Семенов.

По словам Семенова, можно обратиться к опыту победы над гонконгским гриппом. Скорость завершения пандемии напрямую зависит от темпов образования коллективного иммунитета. Именно его может помочь выработать своевременная вакцинация.

Ранее известные в России медики говорили, что пандемия все-таки может завершиться в 2022 году — но только при условии действительно массовой вакцинации населения.