Больных СОVID-19 доставят в больницы Подмосковья по воздуху в стерильных капсулах

Воздушный медицинский транспорт компании «Русские вертолетные системы» оснастили специальными капсулами для перевозки больных с острой формой коронавирусной инфекции. Стерильные боксы позволят быстро доставлять пациентов в больницу без риска заразить работников медицинской бригады.

Кроме того, внутри капсулы пациента можно подключить к необходимому оборудованию, если потребуется.

Глава дирекции по связям с общественностью компании «Русские вертолетные системы» Азад Каррыев в беседе с «360» пояснил, что патогенный вирус не сможет выйти из капсулы, благодаря системе изменения давления.

Санитарная авиация компании работает с 2017 года. В их парке 17 легких вертолетов «Ансат» и 11 Ми-8. В день они совершают два-три вылета. Время прибытия медицинской бригады к пациенту не превышает 30 минут.

Заявки на вылет санитарного вертолета принимаются круглосуточно. На месте всегда присутствуют пилоты, техники и медики из Центра медицины катастроф.

Заявка приходит на диспетчерский пункт, техники в течение нескольких минут подготавливают машины к вылету, пилоты и медики собираются и выезжают для выполнения санитарного задания Азад Каррыев Глава дирекции по связям с общественностью «Русские Вертолетные системы»

За все время работы вертолетная санитарная авиация оперативно доставила в больницы около шести тысяч пациентов. Все они получили срочную медицинскую помощь. Благодаря новым капсулам срочную госпитализацию теперь обеспечат и больным коронавирусной инфекцией.