ВОЗ: здоровым людям не нужно носить защитные маски

Для здоровых людей маска может оказаться расслабляющим фактором. Они могут почувствовать ложную защищенность и перестать мыть руки на фоне эпидемии. Да и не нужна она им вовсе.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — приводит радио Sputnik слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

По словам собеседника, маска расслабляет, а если ее неправильно носить, то люди будут постоянно трогать свое лицо, тогда как делать этого из-за разгула вируса категорически нельзя.

Маска нужна тем, у кого есть симптомы заболевания, чтобы не заразить других. Это средство защиты еще необходимо всем медицинским работникам. Чтобы обеспечить всех медиков масками, Язаревич предложил ограничить их продажи обычным гражданам.

С конца 2019 года, когда коронавирус только появился в китайском Ухане, им заразились уже более миллиона человек по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Многие страны закрыли свои границы, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. В России большинство регионов ввело режим строгой самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Всего в стране выявили 3548 заразившихся 2019-nCoV.