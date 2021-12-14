ВОЗ заявила об опасении всплеска заражений «омикрон»-штаммом

Всемирная организация здравоохранения заявила об опасениях роста числа госпитализаций и смертей, которые может вызвать «омикрон»-штамм коронавируса. Тем более что прецедент смерти уже есть — в Великобритании.

«Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно», — сообщили в организации РИА «Новости».

Более подробную информацию об опасности «омикрона» ожидают в ближайшие недели.

Для полного понимания картины ВОЗ нуждается в информации от стран об их госпитализированных пациентах.

Тем временем было заявлено, что жизни пациентов, заразившихся штаммом «омикрон» и находящихся в России, ничего не угрожает. В Минздраве пояснили, что люди получают минимальную терапию. Среди заболевших, обратил внимание глава ведомства Михаил Мурашко, много людей с уже приобретенным иммунитетом к «омикрону». При этих условиях COVID-19 протекает либо без каких-либо симптомов, либо с незначительными клиническими проявлениями.