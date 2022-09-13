ВОЗ заявила о затяжном течении ковида у женщин | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber ВОЗ заявила о затяжном течении ковида у женщин ВОЗ предупредила, что женщины в два раза чаще мужчин болеют затяжным ковидом РИА "Новости"

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Женщины вдвое чаще мужчин страдают от затяжного течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал НТВ.

Исследование Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, которое провели по заказу ВОЗ, показало, что женщины в два раза чаще подвержены затяжной форме болезни, чем мужчины.

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«Более того, риск резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации, причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID», — заявили ученые.

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В целом средне- и долгосрочные последствия развиваются у 10–20% заболевших ковидом. Например, пациенты жалуются на усталость, одышку, спутанность сознания, забывчивость или потерю концентрации.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что треть населения Земли не прошли вакцинацию от коронавируса. По информации RT, две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в бедных странах все еще не сделали прививку.

Ранее вакцину «Конвасэл» российского производства внесли в список жизненно необходимых лекарств. Федеральная антимонопольная служба объявила, что стоимость препарата составит 433 рубля. До конца этого года его начнут тестировать на пожилых людях.

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