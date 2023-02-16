16 февраля 2023, 07:14
ВОЗ заявила о необходимости искать причины возникновения COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус продолжит искать причины возникновения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения продолжит попытки установить истинные причины возникновения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, написал «Интерфакс».
«У этой проблемы есть моральная и научная составляющие. До тех пор, пока мы не получим точный ответ, ВОЗ будет расследовать эту тему», — сказал он.
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Глава ВОЗ отметил, что посылал письмо в Китай с просьбой способствовать в сотрудничестве по расследованию обстоятельств и места возникновения коронавирусной инфекции COVID-19.
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День назад представитель ВОЗ Мария ван Керкхове объявила, что организация приостановила разбирательство в появлении пандемии по причины трудности с получением данных из Китая.
Ранее ВОЗ сообщала, что китайские власти намеренно занижают статистику смертности от COVID-19.
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