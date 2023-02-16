Здоровье 16 февраля 2023, 17:27 ВОЗ заявила о намерениях продолжить расследование о происхождении коронавируса «Ъ»: ВОЗ надеется продолжить расследование происхождения коронавируса

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Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются продолжить расследование о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Коммерсант».

Гендиректор ВОЗ отметил, что COVID-19 все еще представляет угрозу международного масштаба. В связи с этим здравоохранительная организация собирается продолжить расследование происхождения этой инфекции. Для этого ВОЗ направит запросы в Китай.

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На протяжении последних двух лет каких-либо изменений в исследованиях не было, отметил директор по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Сейчас научная работа, по его словам, «драматически политизирована». Дедков уверен, что именно это стало причиной, по которой Китай решил не сотрудничать с ВОЗ.

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Ученый напомнил, что после осмотра лаборатории в Ухане эксперты допустили вероятность утечки вируса. В начале пандемии источником называли китайский рынок в том же городе, однако ученые не смогли с точностью подтвердить это.