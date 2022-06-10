ВОЗ заявила о намерении продолжить исследовать теорию лабораторного происхождения COVID-19

Научно-консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасным новым патогенам (SAGO) заявила о необходимости продолжения работы над исследованием теории об лабораторном происхождении COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Ученые до сих пор не обнаружили естественных или промежуточных хозяев вируса, как и конкретные случаи его перехода на человека.

В докладе говорится, что данные секвенирования и эпидемиологии позволяют говорить о зоонозном происхождении, а его самими близкими родственными вирусами являются бета-коронавирусы, впервые выявленные в Китае у мышей-подковоносов в 2013 году и Лаосе в 2020 году.

Несмотря на то, что влияние рынка морепродуктов в Ухане действительно сыграло роль в распространении вируса, его происхождение остается неизвестным.

Накануне вирусолог Петр Чумаков признал, что пандемия коронавируса отступает, но посоветовал продолжать вакцинироваться.