ВОЗ заявила, что некоторые мутации коронавируса могут уклоняться от вакцин

Некоторые мутации коронавируса могут быть неуязвимы для вакцин, заявили в российском офисе ВОЗ, сославшись на научные данные. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чем больше времени во всем мире уходит на вакцинирование людей из группы риска, тем больше возможностей есть у коронавируса для новых мутаций.

«Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин», — заявили в ВОЗ.

Вакцинация помогает снизить распространение вируса, и без активных мер во всех странах сама по себе заболеваемость уменьшаться не будет, подчеркнули в организации.

В Европейском бюро ВОЗ констатировали, что новые мутации коронавируса продолжают распространяться по Европе. Специалисты продолжают собирать данные об их воздействии. При этом в ВОЗ напомнили, что сам по себе ковид уже является серьезным заболеванием, поэтому нужно принимать все нужные меры для борьбы с ним.

В Пермском крае ранее сообщили об обнаружении завозных штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали, что в регионе выявили 14 случаев заражения британским вариантом вируса и один случай — южноафриканским.