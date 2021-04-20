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    20 апреля 2021, 14:09

    ВОЗ заявила, что некоторые мутации коронавируса могут уклоняться от вакцин

    Александр Блинов

    Некоторые мутации коронавируса могут быть неуязвимы для вакцин, заявили в российском офисе ВОЗ, сославшись на научные данные. Об этом сообщило РИА «Новости».

    ВОЗ заявила, что некоторые мутации коронавируса могут уклоняться от вакцин

    Чем больше времени во всем мире уходит на вакцинирование людей из группы риска, тем больше возможностей есть у коронавируса для новых мутаций.

    «Научные данные свидетельствуют о том, некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин», — заявили в ВОЗ.

    Вакцинация помогает снизить распространение вируса, и без активных мер во всех странах сама по себе заболеваемость уменьшаться не будет, подчеркнули в организации.

    В Европейском бюро ВОЗ констатировали, что новые мутации коронавируса продолжают распространяться по Европе. Специалисты продолжают собирать данные об их воздействии. При этом в ВОЗ напомнили, что сам по себе ковид уже является серьезным заболеванием, поэтому нужно принимать все нужные меры для борьбы с ним.

    В Пермском крае ранее сообщили об обнаружении завозных штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали, что в регионе выявили 14 случаев заражения британским вариантом вируса и один случай — южноафриканским.