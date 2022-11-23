23 ноября 2022, 06:00
ВОЗ захотела переименовать оспу обезьян
Politico: ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX в рамках борьбы со стигматизацией
Всемирная организация здравоохранения в рамках борьбы со стигматизацией собирается изменить название оспы обезьян на МРОХ (Эм-пи-оу-экс). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, ВОЗ примет такое решение из-за давления США, которое продолжает расти. Администрация президента в частном порядке призвала руководителей организации изменить название болезни, а также допустила, что США будут действовать в одностороннем порядке, если ВОЗ не сделает это достаточно быстро.
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По данным Politico, ВОЗ может объявить о своем решении уже в среду.
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Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое передается человеку в основном от диких приматов или грызунов. Оно проявляется в виде лихорадки, мышечных и головных болей, боли в спине, ознобе, усталости, а также увеличении лимфоузлов.
При этом коэффициент летальности составляет от 1% до 10%, отметили в ВОЗ. Чаще всего от заболевания умирают молодые пациенты.
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