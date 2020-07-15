ВОЗ забеспокоилась сокращением вакцинации детей из-за пандемии

Снижение уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов на фоне пандемии COVID-19 ставит под угрозу тяжело доставшийся прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков.

Об этом сказано в совместном пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире», — сказано в документе.

Организации подчеркнули, что и до пандемии не удавалось добиться 85% охвата АКДС-вакциной и вакциной кори. В прошлом году около 14 миллионов детей не получили доступ к этим препаратам. Распространение новой коронавирусной инфекции привело к тому, что прервались уже существующие цепочки поставок и услуги по вакцинации были приостановлены.

Под угрозой отмены оказались как минимум 30 кампаний по вакцинации.

«Вакцины являются одним из самых сильных инструментов в истории здравоохранения, и вакцинация в настоящее время охватывает больше детей, чем когда бы то ни было. Однако пандемия поставила под угрозу эти достижения. Страдания и смерти, вызванные тем фактом, что дети не могли получить необходимые вакцины, могут быть гораздо более серьезными, чем сама пандемия коронавируса», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он призвал все страны сделать все возможное для продолжения реализации жизненно важных программ вакцинации.

В начале июля в Минздраве России подчеркнули, что вакцинация детей на фоне пандемии не увеличивает риск заражения COVID-19 и не ослабляет иммунный ответ организма на новую инфекцию.