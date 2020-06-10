ВОЗ выступила за исследования бессимптомной передачи коронавируса

ВОЗ считает, что необходимо дополнительно исследовать заразность бессимптомных случаев коронавируса. В организации отметили, что такие работы сейчас проводятся.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

С начала февраля мы говорили о том, что [зараженные] люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19 и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что сейчас эти исследования проводятся. Гендиректор подчеркнул, что «ключевой путь» в борьбе с распространением вируса — это выявление, изолирование и проведение тестирования людей с симптомами болезни.

«Это новый вирус, и мы учимся все время», — отметил он.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове рассказала, что максимально заразным коронавирус становится в первые дни заболевания. При этом подхватить болячку от зараженного можно и спустя неделю.