По словам директора департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан, за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

«В настоящее время речь не идет о пандемии», — цитирует Бриан RT.

Пандемия — это чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировом масштабе. Вспышку коронавируса объявили чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.