ВОЗ: вспышка коронавируса — это эпидемия с многочисленными очагами
Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что в случае с китайским коронавирусом речь идет не о пандемии, а об эпидемии с многочисленными очагами распространения. Об этом сообщил «Интерфакс».
По словам директора департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан, за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.
«В настоящее время речь не идет о пандемии», — цитирует Бриан RT.
Пандемия — это чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировом масштабе. Вспышку коронавируса объявили чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.