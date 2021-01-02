ВОЗ восхитилась героизмом российских медиков при борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) оценили работу российских медиков во время пандемии. Представители учреждения считают, что врачи проявили героизм и самоотверженность.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью», — говорится в статье директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

Представители ВОЗ считают, что действия российских медиков станут прекрасным примером для будущих поколений. Также они отметили работу волонтеров, которые в самое сложное время для всего мира безвозмездно оказывали поддержку нуждающимся: изготавливали средства индивидуальной зашиты, доставляли лекарства и продукты пенсионерам, оказывали психологическую помощь.

Статья посвящена итогам борьбы с коронавирусом в 2020 году.