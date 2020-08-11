ВОЗ увидела «зеленые ростки надежды» в борьбе с коронавирусом

В борьбе с пандемией коронавируса наметились положительные сдвиги. Представители ВОЗ заявили, что есть «зеленые ростки надежды», несмотря на большое количество больных COVID-19.

«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит «Газета.ru».

Также глава ВОЗ призвал руководства стран брать пример с тех государств, которым удалось остановить распространение коронавирусной инфекции на раннем этапе. Лучше всех, по мнению Гебрейесуса, с этой задачей справилась Новая Зеландия. Также он поставил в пример Руанду и островные государства в Карибском море и Тихом океане.

Кроме того, важно соблюдать те ограничительные меры, которые введены в каждой стране, а правительству — не бояться действовать и «подавлять» вирус как можно быстрее и интенсивнее.

Всего в мире с начала пандемии выявили уже более 20 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии и Индии.