ВОЗ спрогнозировала появление еще более заразных штаммов коронавируса

Будущие штаммы коронавируса могут оказаться еще более заразными, чем «омикрон». Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. Об этом она заявила во время своего выступления на программе «Наука за пять минут». По ее мнению, «омикрон» не последний штамм коронавируса, который грозит людям.

«„Омикрон“ не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность», — заявила Керкхове.

О свойствах новых штаммов, по ее словам, пока не известно, но, «вне всякого сомнения, они будут более заразными». Такой прогноз представитель ВОЗ объяснила тем, что новым штаммам нужно превзойти доминирующие сейчас варианты.

Ученые центра «Вектор» показали, как выглядит «омикрон» под лупой электронного микроскопа. Ученые заразили культуру клеток Vero E6 вариантом «омикрон». Они выяснили, что вирус не вызывает их гибели спустя шесть суток. Антисептики для рук необходимо использовать, поскольку заражаемость «омикроном» не ниже, чем у других штаммов коронавируса.