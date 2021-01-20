ВОЗ сообщила о рекордном росте летальных случаев от СОVID-19 за неделю

Более 93 тысяч человек в мире умерли из-за COVID-19 за минувшую неделю, что на 9% выше по сравнению с предыдущей. С начала пандемии это самый высокий показатель.

В ВОЗ сообщили, что количество заразившихся коронавирусом за последнюю неделю увеличилось на 4,7 миллиона человек. Это на 6% меньше, чем за период с 6 по 10 января.

Рост смертности с 11 по 17 января был зафиксирован во всех шести регионов ВОЗ. Заболеваемость COVID-19 выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе, а в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии количество выявленных инфицированных уменьшилось.

В Северной и Южной Америке умерли более 43 тысяч человек за минувшую неделю. Это на 15% больше, чем неделей раньше, заболели — 2,46 миллиона человек. В Европе заразились коронавирусом более 1,6 миллиона человек, а умерли более 37 тысяч. В Юго-Восточной Азии более 200 тысяч человек с 11 по 17 января столкнулись с SARS-CoV-2, а число летальных исходов увеличилось на 3,4 тысячи.

В России число заболевших за минувшую неделю было зарегистрировано более 166 тысяч человек.