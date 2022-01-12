ВОЗ сообщила о максимальном количестве заразившихся коронавирусом за неделю

Больше 15 миллионов человек в мире заразились коронавирусом за неделю. Это количество стало новым антирекордом за все время пандемии, передал ТАСС данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Демонстрируется высокий прирост заболеваемости — число диагностированных случаев COVID-19 увеличилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей. При этом количество смертей выросло на 3%.

Особенно высок прирост инфицированных в странах Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, там выявлено на 418% и на 122% больше новых случаев заболевания соответственно. Рост наблюдается также в Европе, Америке и Средиземноморье. Количество летальных исходов при этом сильно растет в Африке и Америке, а в Европе, Юго-Восточной Азии и Средиземноморье смертность наоборот снизилась.

Сейчас в мире в целом наблюдается быстрое распространение штамма «омикрон». Штамм «дельта» показывает меньшую активность. Часть исследований показывают, что «омикрон» способен обходить воздействие иммунной системы, но заражение им приводит в большинстве случаев к менее тяжким последствиям, чем инфицирование другими штаммами.