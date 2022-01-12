ВОЗ: со временем ковид может стать эндемичным

Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным. Это значит, что болезнь будет обычной для какого-либо региона. Хотя до конца этого еще не произошло.

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны», — процитировало РИА «Новости» главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.

Разные сценарии рассматриваются и в связи с появлением «омикрон»-штамма, который в нескольких местах уже превзошел «дельту». ВОЗ отмечает, что это явно еще не является финалом. Ван Керкхове отметила, что у ковида пока нет предсказуемости, которую демонстрирует грипп или другие типичные сезонные заболевания, однако, есть вероятность, что до этого дойдет.

Ранее ВОЗ призвала усовершенствовать вакцины против коронавируса до появления новых штаммов.