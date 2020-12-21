ВОЗ рекомендовала странам оценить риск завоза британского штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали странам сделать анализ риска завоза нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, решение о закрытии авиасообщения и работы границ каждое государство принимает самостоятельно, пишет сайт RT.

«Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (по работе границ и авиасообщения — прим. ред.), но рекомендовала сделать анализ риска завоза и на основании этого принять свое индивидуальное, национальное решение», — подчеркнула Вуйнович.

Также представитель ВОЗ отметила, что в настоящий момент неизвестно, насколько новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии и Австралии, опасен для жизни человека.