ВОЗ рекомендовала не проверять антитела перед вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не полагаться на уровень антител в организме человека перед вакцинацией. Представитель ведомства в России Мелита Вуйнович отметила, что анализ не покажет их эффективность против коронавируса.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в „обычных тестах“ обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — рассказала РБК Мелита Вуйнович.

По ее словам, тест на антитела дает положительный результат в первые несколько недель после заражения. Наличие антител в сыворотке крови показывает, что человек переболел COVID-19. Анализ будет положительным даже в том случае, если болезнь протекала в бессимптомной форме.

Серологические исследования проводятся для научных целей, они помогают определить иммунитет на популяционном уровне, узнать масштабы вспышки или распространенности инфекции в изучаемой популяции.

Мелита Вуйнович добавила, что лучший способ достигнуть индивидуального и коллективного иммунитета — вакцинация.