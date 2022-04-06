ВОЗ развенчала миф о тяжести заражения штамом коронавируса «дельтакрон»

Эпидемиологическая картина и тяжесть протекания COVID-19 не меняется при заражении рекомбинантом штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Об этом сообщила руководитель технической группы ВОЗ по заболеванию Мария ван Керхове. Ее слова привел ТАСС.

«Нам известно об этом рекомбинанте. Это комбинация „дельта“ AY4 и „омикрон“ BA.1.<…> Мы не видели какого-либо изменения в эпидемиологии и тяжести [протекания болезни] при этом рекомбинанте, но множество исследований еще идут», — сообщила Керкхове.

Она также добавила, что уровень выявления такой инфекции в мире очень низок.

По мнению эксперта, в будущем следует ожидать возникновения новых рекомбинантов SARS-CoV-2, так как вирусы со временем подвержены изменениям.

Ранее сообщалось, что в России доля подвида «стелс-омикрона» выросла до 80%. На втором месте сублиния ВА.1 — с долей в 12%. При этом рост заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний омикрон-штамма пока не наблюдается. Вариант «дельта» в настоящее время представлен в России единичными образцами.