ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала носить защитные маски людям старше 60 лет. При этом в организации подчеркнули, что маски не являются заменой социальной дистанции.

Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Он познакомил журналистов с разработанным ВОЗ новым руководством по медицинским маскам.

«В районах, где наблюдается распространение вируса, мы рекомендуем, чтобы лица 60 лет и старше, а также те, у кого имеются соответствующие показания, должны носить медицинские маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно», — пояснил Гебрейесус.

Речь идет, в том числе, о магазинах, транспорте и других местах скопления людей. Помимо этого в ВОЗ считают, что медицинские маски следует надевать всем людям, работающим в больницах, а не только персоналу, занимающемуся пациентами.

Гендиректор ВОЗ отметил, что маски должны состоять минимум из трех слоев. Он также напомнил, что ношение защитных средств не защитит от коронавируса.

«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения», — пояснил он.

На днях президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ. Он обвинил организацию в том, что она является марионеткой Китая.

Ранее Трамп назвал ВОЗ организацией, «которая дает советы» и «не заслуживает доверия».