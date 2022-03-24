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    24 марта 2022, 07:25

    ВОЗ рассказала, почему риск новых вспышек ковида сохраняется

    ВОЗ: новые вспышки ковида в мире возможны, пока нет широкого охвата прививками

    Оксана Кириллова

    Опасность новых вспышек коронавируса сохраняется, пока в мире не обеспечен широкий охват прививками, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом написал ТАСС.

    ВОЗ рассказала, почему риск новых вспышек ковида сохраняется

    По словам Гебрейесуса, целью ВОЗ остается достижение уровня вакцинации в 70% во всех странах к середине 2022 года.

    «Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией, мы продолжим сталкиваться с риском резкого роста инфицирования и появлением новых штаммов, которые избегают воздействия вакцины», — подчеркнул глава ВОЗ.

    На данный момент, по его данным, невакцинированной остается треть населения планеты. Приоритет следует отдать иммунизации работников здравоохранения, пожилых людей и «других групп риска».

    Гебрейесус напомнил, что в мире продолжается «рост числа случаев COVID-19», который обусловлен «широкими вспышками в Азии и новой волной в Европе». При этом в нескольких странах сейчас уровень смертности самый высокий за все время пандемии. Гебрейесус связал это со скоростью распространения «омикрона» и повышенным риском смертности «среди тех, кто не привит, особенно пожилых людей».

    В России заболеваемость ковидом продолжает снижаться. С начала марта показатель уменьшился вчетверо.