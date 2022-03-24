ВОЗ рассказала, почему риск новых вспышек ковида сохраняется

Опасность новых вспышек коронавируса сохраняется, пока в мире не обеспечен широкий охват прививками, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом написал ТАСС.

По словам Гебрейесуса, целью ВОЗ остается достижение уровня вакцинации в 70% во всех странах к середине 2022 года.

«Пока мы не достигнем высокого охвата вакцинацией, мы продолжим сталкиваться с риском резкого роста инфицирования и появлением новых штаммов, которые избегают воздействия вакцины», — подчеркнул глава ВОЗ.

На данный момент, по его данным, невакцинированной остается треть населения планеты. Приоритет следует отдать иммунизации работников здравоохранения, пожилых людей и «других групп риска».

Гебрейесус напомнил, что в мире продолжается «рост числа случаев COVID-19», который обусловлен «широкими вспышками в Азии и новой волной в Европе». При этом в нескольких странах сейчас уровень смертности самый высокий за все время пандемии. Гебрейесус связал это со скоростью распространения «омикрона» и повышенным риском смертности «среди тех, кто не привит, особенно пожилых людей».

В России заболеваемость ковидом продолжает снижаться. С начала марта показатель уменьшился вчетверо.