ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»

Регистрация российской вакцины от коронавируса постепенно продвигается вперед. Но пока точные сроки возможного признания со стороны ВОЗ назвать нереально, потому что процесс одобрения препаратов конфиденциален. О б этом «Известиям» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, конец острой фазы распространения коронавируса может наступить уже в текущем году. Условием для этого представитель ВОЗ считает быстрый рост количества вакцинированных во всем мире.

Она также рассказала, что есть новые перспективы одобрения российской вакцины «Спутник V» на Западе. Кроме того, могут одобрить два новых лекарства для лечения коронавирусной инфекции. В организации отметили, что процесс постепенно продвигается вперед.

В ВОЗ отметили, что сейчас по всему миру можно наблюдать смешанную картину. Некоторые страны начали смягчать коронавирусные ограничения. Больше всего это касается Западной и Северной Европы. Другие же государства, наоборот, продолжают ужесточение антиковидных мер.

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны мира не терять бдительности в пандемию, усилить эпидемиологический надзор и тестирование на COVID-19. Среди рекомендованных мер — ношение маски в людных местах и своевременная вакцинация.