ВОЗ проверит испытания российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Но представители ВОЗ не доверяют данным об исследованиях вакцины, поэтому в ближайшее время проверят ее сами.

Как отмечают представители Всемирной организации здравоохранения, любые достижения и хорошие результаты в области разработок препаратов от коронавируса приветствуются мировыми учеными, сообщает РБК со ссылкой на источник в ВОЗ.

Также в ВОЗ отметили, что исследования подобной вакцины должны проводиться в несколько этапов. Поэтому сотрудники ВОЗ сами проанализируют все данные о вакцине и ее испытаниях. Организация ведет переговоры с российскими властями и исследователями, чтобы приступить к проверке.

О создании новой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин. Также он отметил, что его дочь уже испробовала на себе новый препарат.

Массовая вакцинация в стране начнется с октября — будут прививать врачей и учителей. А с января любой желающий сможет сделать прививку бесплатно.