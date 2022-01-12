ВОЗ призвала включать беременных в испытания вакцин и лекарств от ковида

Всемирная организация здравоохранения призвала включать беременных женщин в испытания лекарств и вакцин от ковида. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус отметил, что беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом. Однако если они все-таки заражаются, то «попадают в группу повышенного риска течения заболевания в тяжелой форме».

«Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин», — процитировал его ТАСС.

Гебрейесус уточнил, что передача вируса в утробе или при рождении крайне мала, а в грудном молоке активные частицы не обнаруживались. Он также призвал не разлучать больных рожениц с новорожденными: необходимости в этом нет, но здоровье и благополучие ребенка может пострадать.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, какие люди подвержены наибольшему риску заболеть штаммом «омикрон». По словам специалистов, в первую очередь в группу риска попадают непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями,