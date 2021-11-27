ВОЗ призвала не устраивать панику из-за штамма «омикрон»

Не стоит паниковать из-за нового штамма коронавируса, так как его взаимодействие с вакциной пока неизвестно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы еще не знаем, <…> если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины — этого мы не знаем на данный момент», — пояснила Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что страны Африки не располагают достаточным количеством вакцин от ковида. При этом Южно-Африканская Республика (ЮАР) производит препарат. Как предполагает ВОЗ, штамм «омикрон» может быть заразнее всех остальных вариантов вируса.

«Он сейчас так выглядит [опаснее штамма «дельта“], надо чуть-чуть подождать, потому что и «бета» вел себя так, имел такие, скажем, возможности», — сказала Вуйнович.

По словам представителя организации, специалисты с самого начала пандемии следят за эволюционированием коронавируса. После получения данных о новом штамме ВОЗ в течение суток собрала экспертную группу.

«Тогда были сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать новый штамм, потому что мы еще не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным», — заключила Вуйнович.

Ранее член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщил, что существующие препараты от коронавируса эффективны и против нового штамма «омикрон».