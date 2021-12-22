ВОЗ призвала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не прививать от коронавируса всех детей и подростков. Поголовную вакцинацию проводить не стоит, так как несовершеннолетние реже всех переносят ковид в тяжелой форме.

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико», — привело РИА «Новости» цитату из заявления организации.

Как отметили в ВОЗ, далеко не во всех странах удалось достичь высокого охвата проведения вакцинации среди людей, подверженных наибольшему риску тяжелого течения заболевания. ВОЗ опубликовала заявление после проведения заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. Согласно прогнозам специалистов, уже в первом квартале следующего года количество препаратов от ковида будет достаточным для вакцинации всех взрослых жителей планеты.