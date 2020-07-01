ВОЗ призвала не бояться «нового» вируса свиного гриппа

ВОЗ объяснила, что вирус свиного гриппа, о котором предупредили ученые из Китая, не является новым. Организация наблюдает за его развитием.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», — поделился директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».

По словам Райана, это известный штамм евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп. И в публикации китайских ученых говорится, что эпидемический надзор следит за этим видом, а также за его эволюцией среди популяции свиней.

Китайские ученые на днях обнаружили, как они выразились, «новый» тип свиного гриппа, который может вызвать очередную пандемию. Штамм назвали G4, и он генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, напомнила «Газета.ru».

При этом власти Китая заявили, что исследование ученых и предупреждение о смертоносной пандемии являются неубедительными, а сама болезнь вряд ли представляет угрозу.