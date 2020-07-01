ВОЗ призвала не бояться «нового» вируса свиного гриппа
«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», — поделился директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».
По словам Райана, это известный штамм евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп. И в публикации китайских ученых говорится, что эпидемический надзор следит за этим видом, а также за его эволюцией среди популяции свиней.
Китайские ученые на днях обнаружили, как они выразились, «новый» тип свиного гриппа, который может вызвать очередную пандемию. Штамм назвали G4, и он генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, напомнила «Газета.ru».
При этом власти Китая заявили, что исследование ученых и предупреждение о смертоносной пандемии являются неубедительными, а сама болезнь вряд ли представляет угрозу.