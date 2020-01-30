ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Аналогичное совещание уже проводилось 22 января. Тогда члены ВОЗ так и не смогли решить, является ли вспышка вируса чрезвычайной ситуацией международного значения, но ситуацию назвали «носящей экстренный характер». 30 января такой статус ситуация с коронавирусом получила.

ВОЗ присвоила выявленному в Китае заболеванию временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV». Организация пообещала и в дальнейшем оперативно и технически поддерживать все мероприятия, которые принимаются по выявлению заболевших и их лечению в различных странах мира.

Организация не рекомендовала ограничивать передвижение людей и товаров. Особое внимание на совещании было уделено мерам борьбы со слухами и распространением недостоверной информации. Китаю посоветовали усилить эпидемиологический надзор, оперативно информировать ВОЗ о ситуации в стране, проводить скрининг всех пассажиров, покидающих страну морскими и воздушными путями, по железным дорогам и автобусами.

В ВОЗ не исключили, что инфекция может быть завезена в любую страну, поэтому все государства мира должны быть к этому готовы. Организация посоветовала уделить внимание профилактике вторичной передачи инфекции, а также заняться пополнением базы знаний о болезни, научными исследованиями.

Еще одно подобное совещание состоится приблизительно через 10 дней.