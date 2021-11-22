ВОЗ признала российскую тест-систему на ковид эталонной

Российскую систему AmpliTest на определение коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать в качестве эталона. С таким заявлением по итогам проведенных испытаний выступила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Как сообщила пресс-служба ведомства, испытания теста прошли в сентябре в Лаборатории миссии ВОЗ в Узбекистане.

Скворцова отметила, что в ходе испытаний российская тест-система AmpliTest показала лучший результат по выявлению возбудителя в образцах с очень низкой вирусной нагрузкой.

«Испытания показали, что тесты, выпускаемые ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. Они имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность», — подчеркнула Скворцова.

На основании результатов представитель Института микробиологии имени Роберта Коха Кристина Доминго-Карраско предложила использовать российскую тест-систему в качестве эталона для выявления коронавируса.

Система AmpliTest позволяет определять наличие возбудителя по наиболее значимым генетическим линиям. Это помогает выявлять заражение на ранней стадии.